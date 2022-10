Ilaria D' Amico su Rai 2? La prima puntata finisce malissimo | gelo a Viale Mazzini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Buona la? No, non proprio. Ieri sera, giovedì 27 ottobre, era la serata dell'esordio diD'su Rai 2 con il nuovo format dedicato a politica ed attualità, Che c'è di nuovo, piazzato in una serata in cui la concorrenza è agguerritissima: Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4 e PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7. Risultato? Per la seconda rete diun clamoroso flop. La parola alle cifre: lo share si è assestato a un magro 2,2%, magro soprattutto se si considera il fatto che fosse lad'esordio, pari a 349mila telespettatori. Che c'è di nuovo è stato surclassato da Dritto e Rovescio: su Rete 4, Del Debbio ha fatto il 7,2% di ascolti, pari a 1.031.000 telespettatori. Impietoso anche il confronto con Formigli: su La7, ...