(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Un’operazione che fa leva sul valore del diritto di immagine delle stelle del panorama calcistico. Che nei fatti, andrebbero a trasformarsi ine vere e proprie “media company”, quindi soggetti in grado di generare e monetizzare contenuti per i propri sostenitori. E su questo occorre fare attenzione, spiega Emanuele, ideatore del progetto Starcks insieme con il procuratore Alessandro Moggi, a ‘Il Sole 24Ore’ perché “in un settore come quello del calcio bisognoso di risorse fresche, la possibilità di trasferire, attraverso specifici token, una quota del cartellino del calciatorel’. Ogni tifosocontribuire ai successi del club acquistando una quota di Dybala, Messi o Ronaldo”. I quali, ...

Yahoo Eurosport IT

Il tutto, nelle stime degli ideatori, per arrivare a 'tokenizzare' tutti i maggioridella Serie A nei primi mesi del 2023. "Il mondo del calcio - spiega ancora Floridi - è già presente nel ...... con piccole racchette che sembrano taglieri e con palle bucherellate che nonmai ... assegnano premi, si contendono le migliori giocatrici e i migliori, e cercano di attirare ... Giocatori diventano criptovalute, Floridi: "potrebbe rivoluzionare intero ecosistema" Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...