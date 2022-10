GF Vip televoto truccato ieri sera? I telespettatori notano un dettaglio

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Giovedì 27 ottobre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip in cui c’è stato l’esito del. Molti, però, hanno notato alcune cose strane che hanno spinto a pensare che l’esito potesse essere statodagli autori. In particolare, a destare particolare sgomento è stato il fatto che Pamela Prati sia L'articolo proviene da KontroKultura.