Covid | Meloni smantella tutto | reintegra i sanitari non vaccinati | cancella l’obbligo di mascherina e le multe ai no vax

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’emergenzaa dovuta al-19 è ufficialmente conclusa. O, almeno, questo è il messaggio dato dal nuovo ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha chiarito (se ce ne fosse bisogno) come l’esecutivo di Centrodestra la pensi sulla pandemia. Arriveranno infatti a breve nuove disposizioni piuttosto azzardate, che andranno are l’elaborato impianto messo a punto dai governi precedenti per contrastare il virus. Il Centrodestra scopre le carte sul: il bollettino diventa settimanale e si va verso il reintegro deino vax Nello specifico, le nuove disposizioni renderanno settimanale il bollettino(che prima era giornaliero) e permetteranno il reintegro del personaleo sospeso per le inadempienze vaccinali. Quest’ultimo ...

