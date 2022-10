Beatrice Valli incinta | tutti ne parlano ma lei non conferma nulla

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Se mia sorella è? Non lo so, non mi risulta ma posso dirvi che se fosse, io lo scoprirei insieme a voi” queste erano state le parole di Ludovica, la sorella di, che poche ore fa ha risposto alle domande di chi la segue, in merito a una possibile gravidanza della influencer. Ludovica, ha lanciato per l’ennesima volta una frecciata che non è passata inosservata e sembrava averto il fatto chenon fosse. Era stata la stessa moglie di Marco Fantini a spiegare che il gonfiore notato dai suoi follower, che hanno pensato a una gravidanza, fosse dovuto al lattosio. Ma ieri sera, il portale The Pipol, hato la notizia. E visto che dietro al portale, ...