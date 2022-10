Barcellona | Setien attacca | “Mi devono ancora dei soldi”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Ilmi devedei”. E’ scontro tra il nuovo tecnico del Villarreal, Quique, e il club blaugrana. L’ex centrocampista ha lasciato alcune dichiarazioni a Onda Cero riguardo al suo periodo con i catalani. “Messi? Non so valutare se sono rimasto deluso da lui o meno. Ci sono cose che mi sono piaciute, altre meno e ho dovuto affrontarle” ha aggiunto.ha poi parlato della sua nuova avventura al Villarreal: “È stata una bellissima sorpresa . Il Villarreal aveva un allenatore che stava facendo molto bene e non sembrava che potesse succedere nulla. Avevo offerte dall’estero ma non avevo voglia di andare via. Sarei potuto andare negli Stati Uniti”. SportFace.

