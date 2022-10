leggo.it

Traffico di cocaina scoperto a Silvi: arrestato C.D., 35enne, per i reati di spaccio ed estorsione. Segnalati 40 clienti. La complessa indagine dei carabinieri della compagnia di Giulianova, è ... Si è, per cause da dettagliare (non escluso che si tratti di incendio doloso) la vela che pochi giorni prima si era arenata contro gli scogli, a causa della tromba d'aria, ed era ... Barca incendiata per la droga non pagata: un arresto. Scoperta la lista dei clienti della cocaina