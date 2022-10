Anversa | van Bommel su Nainggolan | 'Non sarà reintegrato in squadra'

Il tecnico dell', MarkBommel , nel corso di un'intervista rilasciata a Het Nieuwsblad, ha chiarito la posizione dell'ex centrocampista di Roma ed Inter, Radja Nainggolan , in questo momento messo fuori ...E ancora GuilliamDeynen, suo coetaneo diche arriva a Genova nel 1602, e Frans Pourbus il Giovane, ritrattista di corte a Mantova. Ma è Rubens a condensare, nel giro di soli tre anni, ...Anversa, le dichiarazioni del tecnico Mark Van Bommel: "Non ho pensato di reintegrare Radja Nainggolan, decisione non facile" ...Attimi di terrore per l’ex capitano dell’Olanda, oggi tecnico dell’Anversa. Un malintenzionato lo ha minacciato, pistola in pugno, per rubargli la Porche Panamera ma una mossa disperata di van Bommel ...