Allegri | «Domani a Lecce potrebbe servire fare una partita sporca»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è intervenuto in conferenza stampa dopo l’eliminazione in Champions della sua Juventus alla vigilia della sfida di campionato contro il. Di seguito le sue parole così come riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb. Che giocatori avrà a disposizione e come sta la squadra? «Vlahovic non ha recuperato, ha questo dolore all’adduttore-pube e poi non ci sarà Locatelli per motivi personali. Più tutti gli altri che sapete tutti. Abbiamo giocatori a sufficienza per giocare ladicontro una squadra ben organizzata con giocatori molto veloci nel reparto d’attacco. Poi giocare anon è mai semplice, son partite sempre complicate. Bisogna avere una reazione dopo l’eliminazione in Champions, la rabbia serve portarsela dentro. Non soloma per tutto il ...