X Factor 2022 | ecco tutti i finalisti e i favoriti Al via i live ma con formula ' slow music'

, ecco tutti i finalisti e... i favoriti. Al via i live ma con formula "slow music". Al via stasera le puntate live di X, con il debutto, dal vivo, della nuova presentatrice Francesca Michielin . Oltre ai concorrenti selezionati da Fedez, Ambra, Dargen D'Amico e Rkomi , sul palco della prima puntata si ...Francesca Michielin dà il via alla fase più attesa dello show Sky Original prodotto da Fremantle. I giudici Ambra, Dargen, Fedez e Rkomi hanno formato i loro Roster e i 12 concorrenti in gara sono ...Ci siamo, manca davvero poco ai live di X Factor 2022! La scelta del trio con il quale presentarsi, sperando che almeno uno dei propri talenti arrivi alla finalissima, non è stata per i giudici certam ...Jacopo Rossetto è un cantautore che ha riscosso un grande successo nelle audizioni di X Factor. Una giovane promessa della musica italiana che ha convinto sin da subito i giudici del talent sia per la ...