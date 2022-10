Vangelo di oggi 27 Ottobre 2022 | Lc 13 | 31-35 | Video commento

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ascoltiamo ildi giovedì 27, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “É necessario che, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino”. “La tenerezza dell’amore di Dio in Gesù. Questo aveva capito Paolo. Se noi non arriviamo a sentire, a capire la tenerezza dell’amore di Dio in Gesù per L'articolodi27: Lc 13,31-35proviene da La Luce di Maria.

Dalsecondo Luca Lc 13,31 - 35 In quel momento si avvicinarono a Gesù alcuni ... Egli rispose loro: 'Andate a dire a quella volpe: 'Ecco, io scaccio demòni e compio guarigionie ...Levitico 19,2); è questo il senso della grande solennità die della commemorazione di domani: ... nella nostra quotidianità, che è beata perché redenta! LA SOLA VERA GIOIA Gesù, nel, ...La Chiesa di Padova è in festa, sabato 29 ottobre 2022, per l’ordinazione diaconale di tre seminaristi: Loris Bizzotto, Ivan Catanese, Francesco Trovò. L’appuntamento è alle ore 16 in basilica Cattedr ...Boris 4 su Disney Plus non è solo tutto ciò che ci aspettavamo dalla quarta stagione della serie fuoriclasse italiana, ma anche molto di più: la ...