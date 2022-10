Roma Joseba Academy indice le audizioni per l’anno accademico 2022\2023

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il 3 e 4 novembre partono i casting per l’ammissione aldi, la struttura di alta formazione sita nel cuore della Capitale, presso i prestigiosi studi. La direzione artistica dell’è affidata al Maestro Enzo Campagnoli. Il progetto nasce dalla collaborazione con la “Publishing” nota etichetta discografica, diretta da Gianni Testa. Il progetto di formazione è strutturato inizialmente in tre trimestri di alta formazione che si svilupperanno nei fine settimana a partire dal mese di novembre a finire nel mese di luglio, a questi trimestri se ne aggiungeranno altri.Una parte dei docenti scelti saranno: il Maestro Enzo Campagnoli, Gianni Testa, Dada Loi, l’avv. Leopoldo Lombardi, Luca Notari, ...

Fuori anche il videoclip che accompagna la canzone, girato asull'Appia Antica, con la regia ... Il brano è co - prodotto daLabel s.r.l. e Lorenzo Licitra. Edizioni:Label s.r.l.... in collaborazione con SS Lazio e la casa circondariale femminile diRebibbia. La giornata ... il Mago Pablo, il produttore discografico e direttore artistico diLabel ePublishing ... Lorenzo Licitra, il ragusano che ha battuto i Måneskin torna con "Eli Hallo"