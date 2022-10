Prende forma la commissione d' inchiesta sul Covid

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Lad'per la gestione della pandemiapuò diventare veramente realtà. Ad annunciarlo è Orazio Schillaci, ex membro dell'Iss e attuale ministro della Salute, un dicastero in cui ha raccolto l'eredità lasciata da Roberto Speranza: “Laipotizzata dal governo è utile per fare chiarezza su quanto successo dal punto di vista amministrativo. Sulla questione "utte le forze politiche siano d'accordo. Sul piano degli acquisti dei vaccini credo sia corretto per dare un segnale ai molti malati che i soldi pubblici vengono spesi in modo corretto”. Sulla gestione delle somministrazioni dei vaccini, chiusure, lockdown, obbligo vaccinale e tutte le altre vicende legate alsi è espresso anche Matteo Richetti, capogruppo Azione-Italia Viva alla Camera, intervenendo a ...