“Porte aperte all’impianto di termovalorizzazione Rea Dalmine”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Confartigianato Imprese Bergamo organizza una visitadiRea, un complesso che si può definire di ‘nuova generazione’ e che è considerato un punto di riferimento per lanel panorama nazionale ed europeo. In occasione della Settimana per l’Energia, Reaapre infatti ledel suo impianto per coinvolgere il territorio su un tema chiave per la salvaguardia dell’ambiente: il trattamento e lo smaltimento controllato dei rifiuti urbani e industriali. Nell’ambito del progetto “Bergamo + green” l’impianto fornirà calore alla rete di teleriscaldamento della città di Bergamo. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Bergamo e la collaborazione di REA e Greenthesis. Tutti gli eventi della Settimana per l’Energia ...