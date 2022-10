Papa Francesco scrive una lettera a mano a una donna trans | “Siamo tutti figli di Dio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Le ha rispostondo di suo pugno unaha scelto di inviare una missiva allache a giugno lo era andato a trovare per dargli il suo libro: “La bambina invisibile”. Un gesto affettuoso e diretto con il quale il Santo Padre ha voluto tagliare le distanze con Alessia Nobili, la ragazza che in occasione del suo incontro con Bergoglio si è presentata dicendo: Sono unagender” e di tutta risposta ille ha detto: “Ma come ti chiami”, dimostrando nessun interesse per altro che non fosse la persona che aveva di fronte. Ilha ‘accolto’ Alessia Il Santo Padre ha poi dichiarato ad Alessia: “Hai fatto benissimo are la tua storia. Bisogna informare, raccontare, perché le ...