Paolo Banchero | i numeri che continuano a premiare la prima scelta assoluta al Draft NBA 2022

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Iseguitano a essere dalla parte dianche se per gli Orlando Magic ingranare è complicato, vista la partenza con 0 vittorie e 5 sconfitte che è qualcosa che non si ricorda nella storia della franchigia. Da una parte c’è questo dato, dall’altra il fatto che il giocatore scelto con lachiamataall’ultimosta mettendo insieme cifre di grande rilievo. La sua performance di stanotte, con 29 punti (di cui 16 nell’ultimo quarto), 8 rimbalzi e 4 assist gli vale il fatto di essere il più giovane giocatore della storia della lega a mettere a segno 20 o più punti in tutte le prime 5 partite disputate. Questo lo rende il settimo giocatore della storia a partire con questa statistica. Al momento è pari con John Williamson, che però aveva la particolare ...

ROMA "fa festa, un pò meno Orlando. La quasi ventenne ala - centro di Seattle con cittadinanza italiana, prima scelta assoluta al Draft 2022, ruba ancora la scena nella notte italiana della ...Candidato a giocatore della settimana dopo le sue prime 3 partite di sempre in Nba. È uno dei tanti indicatori di quantoabbia debuttato bene nella lega, ammassando 5 gare consecutive con almeno 20 punti che per un teenager che muove i primi passi tra i pro' sono un inedito. Non perderti le Newsletter di ... NBA, Paolo Banchero non si ferma (i Magic sì): 29 punti contro Cleveland. VIDEO Paolo Banchero continua a fare lo show personale in queste prime gare del debutto in NBA (29 punti, 8 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate), ma Orlando continua a perdere. Stavolta è a ...BASKET, NBA - Primi minuti "veri" per Simone Fontecchio che realizza 13 punti con 3 triple in 16' nella sconfitta, la prima, degli Utah Jazz sul campo dei Rocke ...