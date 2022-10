Monza | Pablo Marì accoltellato Le testimonianze | “Gente scappava piangendo”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ledelle persone presenti nel centro commerciale di Assago, dove sono state accoltellate cinque persone tra cui il difensore del. “Eravamo terrorizzate, laovunque– ha raccontato una donna che si è trovata nei pressi del supermercato all’interno del “Milanofiori” al momento dell’aggressione – Non capivamo cosa stesse succedendo, ora siamo più tranquille.” Le fa eco un’altra cliente del centro commerciale: “E’ stato terribile, mi è rimasto impresso il volto di una ragazza sotto shock che stava scappando.”MARI’AD ASSAGO LE CONDIZIONI DEL GIOCATORE: IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO SportFace.

Cinque persone sono state accoltellate poco fa a Milano. Tre di loro sono in condizioni gravi, rimaste vittime di colpi di armi da taglio. Tra di loro c'è anche il calciatore delMari, che pare sia in stato cosciente e fuori pericolo. Lo riporta Sky Sports. Per ora non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma, secondo quanto riferito dagli investigatori, allo ...Una follia di qualche secondo. Che, però, è costata carissima ai clienti colpiti nell'aggressione improvvisa. Uno dei clienti è stato ucciso e, tra i feriti, c'è anche il calciatore delMari. E sarebbero salite a sei le persone rimaste ferite nell'aggressione avvenuta poco prima delle 19 all'interno del centro commerciale Milanofiori di Assago, nel milanese. Quattro di ...Pablo Marì, ecco chi è il giocatore accoltellato nel centro commerciale ad Assago Monza è sotto choc . Così come tutta la serie A. Ciò che è accaduto nel ...Cinque persone sono rimaste ferite, tra queste anche Pablo Marì, 29enne difensore spagnolo del Monza, in prestito dall’Arsenal, per l’accoltellamento subito da un uomo, un quarantaseienne italiano. Il ...