Marco Bellavia | il manager spiega perché non è in studio al GF Vip

perché non è presente come ospite fisso durante le prime serate in diretta del Grande Fratello Vip 7 su Canale Cinque Da tempo, tra gli affezionati al reality show condotto da Alfonso ...ha chiesto su Twitter che venga eliminata, ed Eva Grimaldi , dal suo profilo Instagram, ha lasciato un commento indirizzato alla Ferruzzi e, sebbene lo abbia poi prontamente cancellato,...Risolto il giallo inerente alla mancata presenza in studio di Marco Bellavia: il manager ha spiegato perché il suo cliente è spesso assente ...Maurizio Costanzo critica Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip per il caso Marco Ballavia. Al Settimanale Nuovo, replica a una ...