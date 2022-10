Iliad spegne alcune frequenze di notte | i motivi della decisione

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ridurre l’impatto ambientale dell’intera struttura aziendale e dare un contributo concreto al contrasto al cambiamento climatico”. Sono gli obiettivi che si è prefissata la compagnia telefonica, giunta in Italia nel 2018, con un piano volontario di ottimizzazione energetica. Si tratta di una soluzione di switch-off notturno disulla rete mobile che consente di ottenere delle riduzioni dal 5 a quasi il 10% del consumo energetico diretto di ogni sito radio coinvolto senza alterare il servizio offerto agli utenti. Il test francese Il piano è già stato sperimentato in Francia. La telco ha infatti annunciato una serie di iniziative per rispondere alle esigenze di un momento reso estremamente delicato dalla crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, con l’interruzione delle forniture di gas da parte ...

Gli interventi sulle communitysi farà anche promotrice con dipendenti, fornitori e clienti dell'importanza dell'ottimizzazione dei consumi . Ne sono già esempi due funzioni delle ...Il traffico verrà monitorato in tempo reale e, in caso di necessità,riattiverà le frequenze. Questa iniziativa permetterà di ridurre i consumi fino al 10% per ogni sito radio. Il risparmio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La società di telefonia ha già sperimentato questa misura in Francia, ora arriva anche in Italia: ridurrà i consumi fino al 10% per ogni sito radio ...