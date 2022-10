I veri fascisti sono questi studenti

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/As-Np1-1-1.mp4 Di solito si dice: "molto rumore per nulla". Prepariamoci a cambiare modo di dire: da ora sarà, come ebbe a dire Ennio Flaiano, "molto rumore per tutto". Sì, sarà un autunno rumoroso nelle scuole, nelle università, nelle piazze. Insomma, ci aspetta un gran baccano per riempire in silenzio della sinistra ammutolita dalla partenza del governo di Giorgia Meloni. Ma fino a che parliamo di chiasso, ci sta: lo stesso premier ha ricordato che lei, da giovane, faceva un gran baccano. Flaiano sosteneva che lo scopo del manifestare è la "carnevalata pur di non lavorare o studiare". Giudizio un semplificativo, anche se poi non molto lontano dalla realtà. C'è però da stare attenti…