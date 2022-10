I principi contabili che agitano la Juve

Euroconference NEWS

Dalle contestazioni della procura di Torino alla Juventus , ai suoi dirigenti, legali e revisori (un totale di 16 persone) emergono particolari da cui si può definire meglio i contorni della tempesta ...Difatti, come osserva parte ricorrente, le operazionidi regolare esecuzione della prestazione Parimenti la Corte ribadisce il principio " relativo alla valutazione dei fatti noti addotti ... Derivazione rafforzata per le micro-imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria Il club stila il bilancio seguendo uno standard internazionale Ma lo IAS38 non consente di iscrivere plusvalenze generate dallo scambio dei calciatori ...527 del 26 ottobre 2022 in tema di individuazione dei "ricavi e proventi caratteristici" ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica per una società che redige il bilancio conformemente ...