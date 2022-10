F1 | Jack Doohan al debutto nelle FP1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 27 ottobre 2022)parteciperà alla sua prima sessione FP1 di F1 questo fine settimana al Gran Premio del Messico. Il giovane australiano fa parte dell’accademia piloti Alpine e in questa stagione ha anche impressionato con una serie di ottimi giri in Formula 2. Si tratta di un pilota di notevole talento e anche se non è ancora il momento di sfondare nella F1. Chi èSi tratta di un pilota di notevole talento e, sebbene non sia ancora arrivato il momento di sfondare in F1, questo fine settimana avrà la sua prima occasione di partecipare a una sessione ufficiale di F1, il che indica la fiducia che Alpine ripone in lui in questo momento. Venerdì in Messico si metterà al volante della vettura di Esteban Ocon e cercherà di dimostrare cosa è in grado di fare in quell’ora con la A522, mentre un’altra sessione di ...