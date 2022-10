“Espulsa senza pietà” GF Vip 7 | caos Elenoire Ferruzzi | entra in camera sua e subito scoperta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Clamoroso colpo di scena al GF Vip 7.ancora protagonista stavolta di un insulto al concorrente, che ha lasciato sbalorditi. Anche perché la parola utilizzata farà inevitabilmente venire i brividi all’intera comunità Lgbtq+, essendone lei un’esponente molto apprezzata. Ma questa volta ha fatto uno scivolone incredibile, che è davvero impensabile. Difficile capire cosa le stia passando per la testa, ma per la maggioranza del pubblico la sua esperienza dovrebbe interrompersi qui con la squalifica. Non è il primo episodio al GF Vip 7 conal centro della scena. Ma questo insulto al concorrente entrerà sicuramente nella storia del reality show. Anche perché ha detto una parola bruttissima e lei appartiene proprio alla comunità Lgbtq+. I telespettatori sono stupiti negativamente. Poco ...

Cuneodice.it

Quasi allo scadere cartellino giallo ancora per Roela Radiniyavuni, che così viene. E a tempo scaduto arriva la meta di Célia Domain e partita che si chiude sul 44 - 0 .Benito Mussolini e i fascisti conquistarono il potere con la marcia su Romatrovare grandi ...domandarsi come sarebbe cambiato il corso degli eventi se la corrente riformista fosse stata... Calciatore ammonito due volte senza essere espulso: Infernotto-Pedona dovrà essere rigiocata Dopo settimane di proteste e richieste di intervento, all’alba di giovedì 27 ottobre la polizia, con le Volanti e personale dell’Ufficio immigrazione, si è presentata in forze nei portici di piazza ...Il "caso" nel girone C di Promozione, nella gara iniziata il 9 ottobre, interrotta per impraticabilità del campo e poi conclusa il 19 ottobre ...