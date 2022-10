(Di giovedì 27 ottobre 2022) "Non sono abituato a dare spiegazioni quando leggo queste bugie, ma è ora di darle ? ha scritto El Fideo su Instagram ? non so chi ha inventato le voci che parto a gennaio, le mie dichiarazioni che ...

Virgilio Sport

Didivide i tifosi della Juve. Una presa di posizione chiara e netta, che naturalmente è stata accolta positivamente dal web bianconero, il quale si aspetta infatti molto da lui. Due infortuni ..."Primapoi condanna le vittime e il popolo aquilano, ennesima vergogna dello Stato ... Alla manifestazione ha voluto essere presente l'avvocatoGrazia Piccinini, madre di Ilaria Rambaldi,... Di Maria rassicura la Juventus, reazione a sorpresa del web bianconero Con un lungo post sui social, l'argentino smentisce categoricamente la voce di un ritorno in patria a gennaio: i tifosi però non la prendono bene ...Angel Di Maria tornerà in Argentina per chiudere la carriera, ma non lo farà a gennaio dopo il Mondiale. Questo quanto evidenzia il Corriere dello Sport, che parla oggi di secche smentite dell'entoura ...