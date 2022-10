Crisi dei chip - Toyota sostituisce le smart key con chiavi meccaniche

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Chi lo dice che il progresso non si può fermare? Di sicuro non le Case automobilistiche, che da quando imperversa ladeidevono combattere con la tecnologia e talvolta sono costrette a compiere scelte radicali, che ci riportano in un mondo dell'automobile un po' più analogico. L'ultimo esempio arriva dalla: a causa della persistente carenza di semiconduttori, infatti, il colosso del Sol levante consegnerà ai clienti giapponesi classicheal posto delle ormai diffusissimekeys. Volumi di produzione rivisti (al ribasso). Si torna all'antico, insomma. Ma solo per evitare guai peggiori, come spiega la stessa: "Poiché la carenza di semiconduttori continua, questa misura provvisoria è volta a fornire auto ai clienti il più ...

