Comune di Adro | Concorso per 1 Agente Polizia Locale

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore di Vigilanzadi, categoria C1. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi comunica che é indetto neldi(BS) - via Tullio Dandolo n. 55 -pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore di vigilanzadi- categoria C1. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza della presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del ...

si è svegliata senz'acqua. Attorno alle 8.30 il sindaco , Paolo Rosa, ha diffuso alla ... l'acqua tornerà nelle case nel tardo pomeriggio, secondo quanto rivelato dal. "Nella nottata - ha ...Problemi di siccità No. Problemi elettrici. Sta di fatto che dalla scorsa notte ildiè senz'acqua, con tutti i disagi del caso. Nella nottata si è infatti verificato un malfunzionamento in una cabina di trasformazione della corrente che gestisce l'alimentazione ... C’è un guasto e un intero paese resta senz’acqua: rubinetti a secco da ore Problemi di siccità No, problemi elettrici. Sta di fatto che dalla scorsa notte Adro è senz'acqua, ma i lavori di ripristino sono in corso.Il sindaco ha diramato una nota in cui ha allertato la popolazione della mancanza, dichiarando di essere al lavoro per ripristinare il flusso ...