Aie | nel 2025 picco globale emissioni CO2 legate a energia

Le emissioni globali di gas serra legate all'energia dovrebbero raggiungere un "picco" nel 2025: lo afferma l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) nel suo rapporto annuale 2022. Secondo l'Agenzia la guerra della Russia in Ucraina avrà un effetto paradossalmente positivo per il clima, dopo l'aumento degli investimenti in energie sostenibili. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ha dichiarato giovedì che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la sua influenza sulla crisi energetica dell'Occidente potrebbero accelerare la transizione.