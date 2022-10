Zazzaroni | «Benfica-Juve | non c’è stata partita»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il direttore del Corriere dello Sport Ivanha così commentato l’uscita dalla Champions League da parte dellantus, in un editoriale intitolato «Il prezzo dei 9 scudetti»: «A Lisbona laha conosciuto l’inferno: soltanto l’immaginazione degli ottimisti per natura o per esigenze editoriali avrebbe potuto essere – ed è– più forte della realtà del campo. Non ci poteva essereprima e non c’èdurante, se non nell’emozionante quarto d’ora finale quando Iling-Junior ha messo i suoi diciannove anni e la sua spensieratezza al servizio di Allegri e contro un avversario ormai appagato. Due mesi di calcio hanno detto cose chiarissime su: drammatizzare questa sconfitta sarebbe ipocrita» L'articolo proviene ...