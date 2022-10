Uomo di merd*” | Eva Grimaldi svela perché ha offeso Elenoire Ferruzzi in quel modo

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Evaè intervenuta onlinendo per quale motivo si è rivolta al maschile parlando di(commentando lo sputo dopo il passaggio di Nikita al Grande Fratello Vip). Evaha parlato dial maschilein questi ultimi giorni si sta facendo distinguere nella Casa per una serie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.