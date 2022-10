Ultime Notizie – Ucraina | Razzi | “Se governo mi dà incarico da mediatore | parlo io con Putin”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Se guardassi in faccia la talpa, io la individuerei subito per prenderlo a calci da qui agli Stati Uniti d’America”. Lo dice all’Adnkronos l’ex ‘responsabile’ Antonio, oggi al Senato, parlando degli audio di Silvio Berlusconi sulla Russia e l’. “Lui è sempre stato vicino a Giorgia Meloni – continua -. Non dimentichiamoci che creò per lei il Ministero della Gioventù, proprio per farle fare carriera. Poi sì, le battute scherzose lui le fa, anche io l’ho sempre fatto per annoiare gli interlocutori”. “L’ho fatto anche in Corea del Nord, col sorriso ho conquistato i grandi, e lo farei anche in Cina, ma – assicura – andrei anche a parlare dae Zelensky. Se ilmi dà unda, andrei subito.mi conosce, perché fare una ...