Ultime Notizie – Inter-Viktoria Plze? | come vederla oggi in tv e in streaming

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Fischio d’inizio, mercoledì 26 ottobre, alle 18.45 per?, il match di Champions League che si disputerà stasera. Eccoseguire la partita in tv e. A San Siro si gioca una sfida decisiva per l’di Simone Inzaghi che affronta in casa i cechi per cercare di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale. La partita è in programma live e in esclusiva su Prime Video dalle 18. Per poterla vedere in diretta tv, occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione