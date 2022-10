Ultime Notizie – Assicurazioni | Cimbri Unipol entra in board Icmif

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il presidente del GruppoCarloè stato nominato membro deldella International Cooperative and Mutual Insurance Federation (), la federazione internazionale delle mutue assicuratrici. La nomina arriva in occasione del centenario di, che si celebra a Roma fino al 28 ottobre con dibattiti e incontri sul tema del mercato assicurativo. “Questi tre giorni – ha dettodal palco del convegno di apertura – saranno l’occasione per confrontarsi sui temi che oggi più impattano sul settore assicurativo: il nuovo rapporto con i clienti, la gestione dei megatrend che stanno portando a una situazione fluida e in continuo cambiamento, la pervasività della tecnologia e la possibilità di adottare criteri di sostenibilità nella gestione finanziaria”. “Il cambio di ...

