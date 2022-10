Corriere dello Sport

Esattamente 31 anni fa in campo a Tampere , in quella squadra che aveva grandi potenzialità ma riuscì solo a conquistare un piazzamento per la Coppa Uefa , c'era anche. Un tuffo nel passato ...Esattamente 31 anni fa in campo a Tampere , in quella squadra che aveva grandi potenzialità ma riuscì solo a conquistare un piazzamento per la Coppa Uefa , c'era anche. Un tuffo nel passato ... Parola di Aldair: «Roma, devi fidarti di Smalling» «Ok l’errore con il Napoli, ma è un grande leader. Bravo Ibañez, però giocare a 3 può penalizzarlo nel Brasile. Mou a Helsinki per vincere» ...Una Roma grintosa che ha bisogno di essere protetta fino alla fine per raggiungere dei risultati senza precedenti: è questo il diktat che il Mago di Setubal - all’epoca Josè Mourinho - ha imposto ai s ...