“Mi prende in giro?” Delmastro sbigottito | l' intervista con Celata è da non credere

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Sono quasi le sette e c'è il consueto appuntamento tra Andreae Paolo, che ormai a quest'ora vivono more uxorio”. È così che Enrico Mentana, direttore del Tg La7, dà la linea al suo inviato nel corso della trasmissione Diario Politico andata in onda il 26 ottobre. Maaveva già iniziato da diversi secondi e la reazione è incredibile nel ricevere la linea da studio: “Noooo, aspetti aspetti, Mentana mi sta dicendo che ci siamo persi la prima parte, mi hanno detto che eravamo in pubblicità, almeno una me la ripete?”.gira i tacchi e se ne va, conche nel frattempo chiedeva allo studio: “Quindi non è andato in onda niente?”. “No no, ma come” le parole del giornalista, che insegue il deputato di Fratelli d'Italia che si stava allontanando. “Almeno un ...