L’Italia sovrana in Ue | cosa deve fare ora Meloni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nel lungo discorso programmatico di Giorgiaieri alla Camera, uno è il punto in particolare sul quale vogliamo porre l’accento. Il rapporto con l’Europa. Il presidente del Consiglio ha sottolineato che “per la sua forza e la sua storia,ha il dovere, prima ancora che il diritto, di stare a testa alta in questi consessi internazionali. Con spirito costruttivo ma senza subalternità o complessi di inferiorità, come troppo spesso ci è parso che accadesse in passato, coniugando l’affermazione del proprio interesse nazionale con la consapevolezza di un destino comune, europeo e occidentale”. In altre parole, il presidente del Consiglio ha voluto sottolineare due aspetti: 1. l’appartenenza delalla Ue, di cui peraltro è Nazione fondatrice, in condizioni di parità con gli altri Stati (come recita l’art. 11 della ...