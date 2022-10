La Roma in partenza per Helsinki | out Matic | ma c' è lo squalificato Zaniolo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)- Laè pronta alla sua quinta partita di Europa League. La squadra di José Mourinho questo pomeriggio alle 14.30 ha preso un volo dal Terminal 5 di Fiumicino per volare in Finlandia dove ...

In una città comeil turismo, e a cascata la ristorazione, sono temi da preservare, visto che ... Questo deve essere solo il punto di. È un lavoro da ampliare e il Comune è pronto a ...- Laè pronta alla sua quinta partita di Europa League. La squadra di José Mourinho questo pomeriggio alle 14.30 ha preso un volo dal Terminal 5 di Fiumicino per volare in Finlandia dove domani sera ...I giallorossi stanno raggiungendo la capitale finlandese. Domani il match fondamentale contro la squadra di casa ...È giallo sulla morte del 25enne trovato ucciso con una coltellata alla schiena in zona Tuscolana, a Roma. L’allarme è scattato ieri sera in via Publio Rutilio Rufo, ...