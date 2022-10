James Gunn è il nuovo capo di DC Studios - Magazine - quotidiano.net

Insieme al sodale Peter Safran controllerà l'universo cinematografico e televisivo del supereroi DC, da Superman a Batman: cosa ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo David Zaslav , presidente e amministratore delegato di Warner Bros. Discovery , ha nominatoe Peter Safran co - presidenti e co - amministratori delegati di DC Studios , la nuova divisione della casa di produzione statunitense che rimpiazzerà la DC Films , in precedenza guidata da ...Insieme al sodale Peter Safran controllerà l'universo cinematografico e televisivo del supereroi DC, da Superman a Batman: cosa significaIl futuro di Batgirl, nuovo cinecomix HBO Max clamorosamente cancellato in corso d'opera, può essere salvato dai nuovi DC Studios di James Gunn