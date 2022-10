Inter-Viktoria Plzen 4-0 | Dimarco | “Il Barcellona tifava per loro? All’intervallo potevano già andare a casa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Federicovenuto ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria dell’ai danni delin Champions League 2022/2023: “Siamo entrati in campo con un approccio importante, senza guardare in faccia l’avversario. Abbiamo attaccato dall’inizio alla fine, siamo contenti perché in pochi pensavano a un nostro passaggio del turno in questo girone. Una qualificazione ottenuta da squadra”. Poi ai microfoni di Sky, l’esterno sinistro ha commentato l’atteggiamento del, che secondo Xavi avrebbe guardato la partita negli spogliatoi prima di scendere in campo contro il Bayern: “All’vallogiàvisto che eravamo sul 2-0” SportFace.