(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Umori opposti per le italiane impegnate in Youth League. L'piega ilPlzen e accede agli ottavi. Il, già eliminato, deve arrendersi ai Rangers. Qui— È un bel modo per ...

... al 34' Carboni prende per mano la squadra e la porta al 2 - 0, con un delicato esterno e un delizioso tocco morbido in sequenza che portano al destro in rete di, evidentemente in un periodo di ...Sottil sponda Ascoli disegna i suoi con un 3 - 5 - 1 - 1, piazzando l'ex Ricci dietro all'unica punta. La prima minaccia la porta il Monza con Ciurria, che calcia di poco a lato con il mancino ... Iliev show, l'Inter stende il Viktoria e va ai playoff. Il Napoli saluta con un ko Il regalo del suo 42esimo compleanno Cristian Chivu lo scarta davanti alla panchina del Breda, il campo sul quale l'Inter Primavera blinda il secondo posto del girone C di Youth League ...