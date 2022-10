Halloween 2022 | come fare la zucca? Ecco 59 bellissime idee da cui prendere spunto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)laper? Vi diamo 59per realizzare la miglioredi. Il momento più spaventoso dell’anno si sta avvicinando: è ora di creare e riciclare! 1 – 4. Zucche spaventose Ammettiamolo: non èse non c’è davvero un po’ di paura. Quindi, vi diamo qualcheun po’ spaventoso per la vostra. Fonte 5 – 9. Da illuminare Ovviamente, possiamo illuminare dall’interno le nostre zucche. Basterà intagliarle per realizzare la versione più spaventosa e poi inserire una candela. Fonte 10 – 11. A forma di gatto! Per gli amanti dei gatti, unaalternativa! Possiamo davvero sbizzarrirci con l’intaglio, che è una delle attività più ...