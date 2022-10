Giorgia Soleri a Pechino Express | la risposta a chi non crede al suo dolore

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’influencer 26enneè stata scelta per partecipare a2023, in cui si avventurerà tra India, Borneo malese e Cambogia con Federica Fabrizio, in arte Federippi, influencer e attivista. Le due ragazze sono felicissime ed eccitate per la loro imminente esperienza (i concorrenti di2023 partiranno a giorni per le riprese del programma) e hanno anche postato una foto con diverse polaroid delle due, festeggiando la notizia. “Andiamo a. Siamo pronte a immolarci come meme viventi perché è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare“, hanno scherzato le due, aggiungendo che non vedono l’ora di partire. Vi raccomandiamo... Chi sono i/le ...