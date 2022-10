Gf Vip 7 | chiarimento tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon | scetticismo del web

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)nella giornata di oggi hanno provato a chiarirsi e a trovare un punto di incontro. L’influencer non ha mai negato di provare dell’antipatia nei confronti della modella triestina, tant’è che spesso se n’è uscita con pessimi comportamenti nei suoi confronti. Nell’ultima puntata laha voluto darci un taglio, asserendo che da quel momento in poi si sarebbero date solo il buongiorno e la buonanotte. Poco fa però si è avvicinata alla, provando a instaurare un dialogo: In puntata sono stata molto emotiva nel dire diamoci solo il buongiorno e la buonanotte. A prescindere da ciò, quello che mi ha fatto dire quella frase è che ci sono rimasta molto male. Ti ricordi dopo la puntata quando ti ho detto io ti stimo? Ti ricordi che mi avevi detto ...

Visto che Lulù da mesi attende unda parte di Bortuzzo, che si è letteralmente ... Ecco le sue dichiarazioni in merito: Parlando di questa edizione del GF, per il resto, Jessica non si è ...Nikita , come una vera signora, ha cercato ilcon Elenoire Ferruzzi , svelando di preferire il faccia a faccia piuttosto che venire a ...le clip delle puntate serali del Grande FratelloNikita Pelizon ed Elenoire Ferruzzi chiariscono al Grande Fratello Vip 2022, il web però si divide a causa delle parole dell'attrice alla modella ...Le due Vippone, a causa della discussione avvenuta in puntata, decidono di confrontarsi esprimendo le loro ragioni. A fare il primo passo è stata Nikita Pelizon.