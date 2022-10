Agenzia ANSA

... 115 sì e 79 no 20:18 Iniziata in Aula Senato chiama per voto di fiducia 20:08(Pd) a ...13 Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni di Meloni 13:04, Fazzolari: "L'aumento al ...Lo afferma la capogruppo del Pd al Senato, Simona, parlando in Aula. . Fisco:Malpezzi a Meloni,per Bankitalia c'è nesso contante e nero - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 26 OTT - "La Banca d'Italia dice che c'è una connessione tra contante e evasione. Ma credo che il suo intervento sia necessariamente indefinito: lei ha cambiato idea. Da 'pacchia è fini ...Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Oggi scopriamo che fa parte del programma del governo anche il superamento del tetto del contante. Le lascio un suggerimento di lettura: il lavoro recentissimo ...