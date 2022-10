Buon compleanno Fabrizio Cicchitto | Michela Vittoria Brambilla…

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) …Hillary Clinton, Miranda Martino, Giovanni Masotti, Gianni Oliva, Carlo Lucarelli, Uhuru Kenyatta, Marino Germano Mastrangeli, Manuela Serra, Silvia Toffanin, Christian Chivu, Andrea Bargnani, Andrea Ribani, Filippo Rocchi, Francesco Signori, Raffaele Munno, Laura Frigo, Filippo Baldi Rossi, Filippo Gerosa… Oggi 26 ottobre compiono gli anni: Miranda Martino, cantante; Renato Casaro, illustratore; Italo Ghizzardi, ex calciatore; Mario Paciello, vescovo; Luigi Perelli, regista, sceneggiatore, attore; Luigi Condorelli Francaviglia, giurista;, politico; Giuseppe Palumbo, politico; Maria Soresina, saggista; Gianpaolo Tosel, magistrato; Giancarlo Redini, ex arbitro di calcio; Antonio Venturini, attore, commediografo; Hillary Clinton, politica; Giuseppe Fornasari, ingegnere, politico; Fabio Gava, politico; Claudio Marazzini, linguista; ...

Cosenza 2.0

Roma, 26 ott. " Se i computer hanno cambiato le nostre vite c'è una tecnologia che ha cambiato per sempre il modo di utilizzarli: il cloud e la 'nuvola' oggi festeggia 25 anni. Il cloud è un'...In occasione deldi Nunzio, infatti, Cosmary ha aggiornato le sue storie scrivendo: 'amore mio', con tanto di immagine che non lascia scampo ad interpretazioni. L'attuale ... "Lettera di buon compleanno ad una bambina che sta vivendo un momento non facile" - COSENZA 2.0 Nunzio Stancampiano compie gli anni e riceve una romantica dedica da Cosmary Fasanelli: fa rumore il silenzio di Alex Wyse post-Amici 21 ...Curata e allestita negli spazi del padiglione 12 a Rho FieraMilano, la mostra, realizzata in collaborazione con Wow Spazio Fumetto-Museo del Fumetto di Milano e intitolata ‘1962-2022: Buon compleanno ...