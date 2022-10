Avevamo ragione noi Green pass | la bomba di Donzelli su Speranza

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "La libertà che noi abbiamo difeso quando c'era la pandemia, non mi voglio nascondere. Non è un tema di novax o provax, ma guardate, purtroppo, e dico purtroppo, l'attualità ha dimostrato chenoi, che sbagliava il governo precedente quando diceva che colnon saremmo stati contagiosi né contagiati. Purtropponoi e sbagliava il Governo, purtroppo si sono limitate le libertà personali gravissime, la libertà del lavoro, la libertà di vivere socialmente la propria vita, senza averne un motivo scientifico". Così il Deputato Giovannidi FdI in Aula. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... o meglio 'ci è nata dentro', come dice Francesco,per cui alla domanda 'è felice di andare ... Chiudiamo per stanchezza , è una decisione chegià in mente di prendere, poi dopo tanti ...Non è un tema di novax o provax, ma guardate, purtroppo, e dico purtroppo, l'attualità ha dimostrato chenoi, che sbagliava il governo precedente quando diceva che col green pass non ...È da poco uscito per affinità elettive il romanzo d’esordio di Francesca Bugiolacchi, “Per nessuna ragione”. Ecco la recensione.L’attivista Lgbtq+: «Aveva un modo molto divertente di corteggiarmi, sembrava un’adolescente. Ha scatenato il latin lover che c’è in me». Grimaldi: «Imma ha un’intelligenza fuori dal normale. Mi fa se ...