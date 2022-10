Amici 22 | Mattia discute con la costumista che lo sbugiarda

Libero Magazine

... Francesco Comparoni 10 punti, Martins Arasomwan 13, Alberto Pol 15,Orioli 16, Alessandro ... "Avevo moltied ex compagni dall'altra parte della rete, molti cresciuti con me nel florido ......una volta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (e con lo spirito guida del compianto... si ride e ci si diverte come se avessimo ritrovato dei vecchiche avevamo perso di vista. ... Amici di Maria De Filippi: top e flop di domenica 23 ottobre Mattia Zenzola viene convocato dalla maestra Alessandra Celentano ad Amici 2022: scatta la sanzione per il ballerino di Amici 22 ...Il daytime odierno di Amici 22 ci ha mostrato Piccolo G chiamato urgentemente in sala da Rudy Zerbi. Ben presto Giovanni – questo il suo vero nome – ha scoperto il perché: un video in cui Piccolo G so ...