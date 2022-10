Allarme Onu prima di Cop27 | il report sul surriscaldamento globale | «Così andiamo incontro alla catastrofe climatica»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Con gli impegni sul taglio alle emissioni di gas serra sottoscritti finora dai Paesi di tutto il mondo, la temperatura del pianeta aumenterà di 2,5°C entro la fine del secolo. Uno scenario che condannerebbe gli esseri umani al «collasso climatico». A suonare l’ennesimo campanello d’è l’Unfccc, l’agenzia dell’Onu per il clima, che ha pubblicato oggi un rapporto sugli impegni sottoscritti da 193 Paesi con la firma dell’Accordo di Parigi del 2015. Il documento firmato allora – e considerato uno dei più ambiziosi – impegnava i Paesi membri dell’Onu a fare il necessario per contenere il riscaldamento«ben al di sotto» dei due gradi centigradi. I piani di azioneapprovati finora dai vari governi, però, non sembrano sufficienti per raggiungere quell’obiettivo. La data cruciale del 2030 e ...