(Di martedì 25 ottobre 2022) Una donna di 51 anni, originaria del Sud America, in vacanza a Firenze, hato di avere subito una violenza sessualea notte tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre. Secondo quantoto sabato mattina dalla donna ai...

Today.it

Orrore a Firenze . Una turista di 51 anni ha denunciato di essere stata'androne di un b&b del centro della città toscana tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre. La donna è finita in ospedale. Il racconto della turista . L'arrivo in ospedale . Le immagini delle ...'androne di un b&b del centro storico di Firenze, la notte tra venerdì 21 e sabato 22. È quanto denunciato ai carabinieri da una turista straniera di 51 anni, in vacanza nel capoluogo ... "Violentata nell'androne di un b&b": la denuncia di una turista Una turista di 51 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata nell'androne di un b&b nel centro di Firenze, dove alloggiava ...Una turista straniera di 51 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da un uomo nella nottata tra venerdì e sabato scorso all'interno di un b&b nel… Leggi ...