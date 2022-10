Ue | Meloni | io non sarò mai cheerleader di nessuno

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Io non devo fare nessuna scelta", "io nonmai ladi". Lo ha detto parlando dei rapporti in Europa la premier Giorgiain replica alla Camera. "Materie prime, energia, ...

...aleggia lo spettro della recessione e un debito enorme che " sottolinea il premier "si riduce "con gli avventurismi o con la cieca austerità" ma con la crescita. Questo governo, precisa, ...si tratta di una pagina, fortunatamente, buia come si sarebbe potuta rivelare e gli studenti si ... TOTOMINISTRI GOVERNO/ Lista Nomi: Cirielli - Tajani per Esteri, su Agricoltura Studenti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Meloni nel suo discorso ha parlato anche della situazione sanitaria, affermando al fatto che in Italia c'è stata una gestione da non ripetere ...