Tragedia in famiglia | 80enne uccide la figlia disabile | poi si suicida Il figlio trova i corpi in casa

(Di martedì 25 ottobre 2022)nella notte a Osnago, centro della Brianza in provincia di Lecco. Un uomo anziano avrebbe ucciso lasomministrandole una massiccia dose di farmacia, poi, si è tolto la vita. Are isenza vita è stato ildell’uomo che, preoccupato, si è recato adel padre questa mattina.lae si toglie la vita Un uomo di 80 anni, secondo una prima ricostruzione, avrebbe ucciso la40enne somministrandole alte dosi di farmaci. Dopo essersi accertato della sua morte si è tolto la vita tagliandosi le vene. A dare l’allarme stamattina è stato l’altrodell’uomo. Le vittime sono Francesco Iantorno, vedovo ed ex dipendente ...

... e il fatto che tutta laabbia deciso di seguirlo in questa nuova avventura ne è stata una ... L'altro giorno è successa una, quindi la dedica è per Luca Valdiserri, Paola Di Caro e ......che per se stesso e per la sua' 'Sul reddito di cittadinanza in quest'Aula esistono posizioni diversificate, sono certa che tutti concordiamo sull'importanza di porre fine alla...Dramma a Catanzaro, dove l'incendio in un appartamento al quarto piano di un palazzo nella zona sud della città ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre quattro, nel contesto di un epi ...Una storia davvero incredibile quella di Javier Cardoso, 42 anni rugbista argentino, deceduto nel corso della sua ultima partita: è accaduto nella partita che il suo Universitario de Santa Fe ha gioca ...